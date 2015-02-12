В кулуарах Рады подрались депутаты (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге выступал Ивченко, а неподалеку стоял Соболев.

Когда Ивченко завершил брифинг, Соболев подошел к нему и ударил. Дальше началась серьезная драка, в результате которой у Ивченко из носа пошла кровь, а у Соболева была разбита губа. Их разняли охранники.

Противостояние между Ивченко и Соболевым сегодня началось еще в сессионном зале во время рассмотрения законопроекта, касавшегося земельных вопросов. По некоторым данным, конфликт между этими двумя народными депутатами длится давно.

Когда между депутатами начался спор в сессионном зале, и депутаты начали выбегать из него, председатель Верховной Рады Владимир Гройсман объявил перерыв на 15 минут — до 13.15.

«Он (закон - ред.) предлагает отдать местным депутатам право изменять назначение и раздавать земли за границами населенных пунктов. Мы на нашем парламентском комитете по противодействию коррупции признали инициативу корупциогенной», - написал позже Соболев в Twitter.

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По его словам, Ивченко «продвигал» законопроект и убеждал «Самопомич» проголосовать за него.

Напомним, сегодня Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», который вводит уголовную ответственность за уклонение от мобилизации.