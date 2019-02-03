Порошенко: в Украине не будет государственной церкви

Глава государства выразил убеждение, что независимость и взаимное уважение открывает путь к подлинному партнерству государства и церкви.

Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что в Украине не будет государственной церкви и пригласил Православную церковь Украины к партнерству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время божественной литургии после интронизации митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания в Софийском соборе в Киеве.

По его словам, интронизация Предстоятеля ПЦУ символизирует то, что «божьим промыслом этот большой государственный вопрос решен. Поздравляю весь украинский народ с этим событием».

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«Еще раз подчеркну - недавно зарегистрированная Украинская Православная церковь в соответствии с Конституцией Украины есть и будет независимой от государства. В Украине не будет государственной церкви. Этот конституционный принцип был и останется незыблемым», - подчеркнул президент.

Глава государства выразил убеждение, что независимость и взаимное уважение открывает путь к подлинному партнерству государства и церкви, к совместной нашей работе на благо страны и народа.

«У меня и у вас, ваше блаженство, есть общее видение того, что хотят иметь граждане Украины. Это порядок, безопасность, благосостояние», - добавил он.

Порошенко также отметил, что высоко ценит все, что уже сделано всеми украинскими церквями и религиозными организациями - от волонтерства и поддержки армии до социальной поддержки граждан.

«Предлагаю равноправное и ответственное партнерство на избранном страной пути. У нас очень широкое поле для сотрудничества», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 января, в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (вхождения на престол) предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Справка УНИАН. 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.