Прокуратура не будет подавать апелляцию на приговор Януковичу - Луценко

Генпрокурор подчеркивает необходимость сосредоточиться на следующем деле, поскольку уже завершено досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане.

Генеральный прокурор Юрий Луценко отмечает, что апелляция на приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу не будет подаваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала "Прямой".

"Удовлетворяет ли меня срок? Можно, конечно, поспорить, потому что мы просили 15 лет. Но я как генпрокурор, посоветовавшись с прокурорами в этом производстве, принял решение не подавать апелляцию, а сосредоточиться на следующем деле, потому что мы завершили досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане", - отметил генпрокурор.

"Как только парламент примет одно необходимое решение, мы стартуем с этим делом, которое является моим особым долгом перед всеми участниками Революции Достоинства", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 24 января Оболонский райсуд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Суд постановил признать Януковича виновным в совершении госизмены и подготовке и развязывании агрессивной войны.

Вместе с тем, суд признал Януковича невиновным и оправдал по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса в связи с недоказанностью в его действиях состава уголовного преступления.

Срок наказания Януковича будет исчисляться с момента его задержания.

Также суд постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 98 тыс. 561 грн.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы, определенного законодательством - в течение 30 дней со дня оглашения приговора.