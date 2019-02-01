Увольнение Аласании: журналисты создают движение против цензуры

В открытом письме журналисты объявили о создании неформального сообщества .

Независимые журналисты различных украинских СМИ заявили, что считают проявлением цензуры расторжения контракта с главой правления Общественного вещания Зурабом Аласанией

Как пишет Украинская правда, в открытом письме журналисты объявили о создании неформального сообщества (приводим текст письма ниже):

Заявление независимых журналистов относительно ситуации вокруг общественного вещателя

Мы, нижеподписавшиеся, считаем действия Наблюдательного совета Общественного телевидения прямым проявлением цензуры и чрезвычайно опасным прецедентом для страны.

Мы осознаем, что к полномочиям Наблюдательного совета общественного вещателя относится, в том числе, досрочное прекращение контракта с председателем НСТУ при некоторых обстоятельствах. Однако увольнение Зураба Аласании 31 января 2019 года было осуществлено непрозрачным, тайным голосованием с очевидным нарушением процедуры, духа закона об общественном вещании, функций независимого Наблюдательного совета и здравого смысла. Оно неприемлемо.

Опубликованная часть претензий к Аласании, к сожалению, не оставляет сомнений в том, что это решение является политическим и было принято в угоду власти. Никакие ошибки, которые мог допускать Аласания и его команда в работе, не оправдывают его увольнение в горячее и ответственное политическое время, за 2 месяца до президентских выборов.

Мы считаем голосование Наблюдательного совета отвратительным проявлением трусости и подхалимства.

Мы требуем немедленной отмены результатов голосования и отставки нынешнего состава Наблюдательного совета, который своими действиями поставил под угрозу реформу общественного вещания в стране и создал опасный прецедент увольнения руководителя независимого института по политическим мотивам.

Учитывая новые вызовы заявляем о создании неформального сообщества независимых журналистов под названием Инициатива "34". (Именно 34 статья Конституции Украины гарантирует каждому право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений).

Решение принято в ответ на увольнение Аласании с должности председателя правления Общественного вещателя, а также является реакцией на ряд других событий и процессов в медиа среде, в частности, вмешательство владельцев СМИ в редакционную политику, продажу медиа активов давнему врагу свободы слова Виктору Медведчуку, кибербуллинг, информационную закрытость власти, безнаказанность за препятствование журналистской работе и тому подобное.

В новое объединение входят независимые журналисты, в частности – участники известного движения "Стоп цензуре", и имеет целью противодействовать тем же вызовам, которые были актуальны для медиа-сообщества при президентстве Януковича, когда было образовано движение "Стоп цензуре".

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Напомним,как сообщал УНИАН, Наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном освобождении Зураба Аласании с должности главы правления Общественного вещания.

В Наблюдательном совете НОТУ не комментируют причину досрочного отстранения Зураба Аласании без протокола, который опубликуют примерно через неделю.

Исполнять обязанности Аласании будет член правления НОТУ Николай Чернотицкий.

Зураб Аласания заявил, что ему неизвестны причины его отстранения и добавил, что "судебная борьба возможна и даже обязательна – после обнародования причин".

Впоследствии член Наблюдательного совета НОТУ Александр Павличенко, комментируя голосование за отстранение Аласании, заявил, что так и не понял, на каком основании этот вопрос внесли в повестку дня.

Позже стало известно, что в наблюдательном совете НСТУ обвиняют Аласанию, в частности, то, что он не показал крестный ход за единую поместную церковь, заседание Генассамблеи ООН и один из экономических форумов, где присутствовал президент.