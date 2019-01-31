Волкер поддерживает размещение международных наблюдателей на неоккупированном побережье Азовского моря

По мнению спецпредставителя Госдепа, международные наблюдатели могли бы способствовать сдерживанию российской агрессии в Азовском море.

Специальный представитель Государственного департамента США в делах Украины Курт Волкер поддерживает приглашение международных наблюдателей для наблюдения в Азовском море с украинской территории, которая не является оккупированной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Волкер сказал во время телефонного брифинга для европейских журналистов, организованного из Брюсселя.

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Он заявил, что Россия в одностороннем порядке добивается возможности осуществлять контроль в Керченском проливе для доступа в Азовское море. "И это является нарушением их двустороннего договора с Украиной от 2003 года о совместном суверенитете над Азовским морем и Керченским проливом (Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива - УНИАН)", - заявил спецпредставитель США.

При этом он отметил, что с российской стороны существуют возражения относительно событий с блокированием Россией Керченского пролива, преследованием российскими военными судами украинских судов в международных водах и их захватом.

"Я думаю, что наличие там международных наблюдателей, в дополнение к присутствию Украины, будет очень положительным элементом для того, чтобы получить больше людей для наблюдения за ситуацией, документировать действия России с односторонними претензиями на суверенитет, и, вероятно, сдерживать насилие, которое произошло в ноябре. Поэтому я считаю, что идея наблюдения очень важна", - подчеркнул Волкер.

Также он отметил, что идея наблюдения в Азовском море вызывает "определенные споры".

"Россия утверждает, что ОБСЕ не имеет мандата для этого района, чтобы разрешить наблюдение в других районах, чем те, что определены мандатом ОБСЕ для линии по соблюдению режима прекращения огня", - сказал Волкер.

По его словам, украинская сторона приветствует международное присутствие, но не желает видеть, что международные наблюдатели будут подчиняться определенным образом российскому политическому надзору.

"Я считаю, что здесь решением может быть ситуация, если международные наблюдатели будут присутствовать на тех украинских территориях, по которым нет споров, и на украинских судах по приглашению Украины", - заявил Волкер.