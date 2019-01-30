Ляшко в поисках прививки разделся и пристыдил Супрун (видео)

Как утверждает политик, он четыре часа искал вакцину по всей стране.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко утверждает, что на собственной шкуре почувствовал последствия медицинской реформы в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав видео, где он предстает обнаженным до пояса во время прививки от кори. По словам политика, вакцинироваться он решил после того, как ему позвонил товарищ, заражен этой опасной болезнью. Накануне Ляшко с ним общался, значит, мог тоже ее "подцепить".

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Как утверждает политик, он четыре часа искал вакцину по всей стране.

"Вакцины нигде нет. Наконец, через 4 часа нашли "по блату" несколько ампул. В 12 ночи мне сделали прививку в Прилуцкой больнице (Черниговской области - УНИАН.). А как найти такую вакцину простым людям?!", - написал "радикал".

"В стране эпидемия кори. Только в Киеве за последнее время умерло 7 человек. Супрун рассказывает, что люди не хотят делать прививки. Ложь! Вакцины нет или некачественная! Мы подали в суд, чтобы снять с должности Ульяну Супрун, которая виновата в этом геноциде. 15 февраля состоится первое заседание", - добавил Ляшко.

Как сообщила 30 января и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявила, что в Украине не будут объявлять эпидемию кори.