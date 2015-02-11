Обама и Порошенко договорились о координации действий после встречи в Минске

Как говорится в заявлении Белого дома, президенты одобрили немецко-французскую мирную инициативу и отметили необходимость выполнения Россией своих обязательств в соответствии с Минскими договоренностями, передает DW.DE.

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Кроме этого, президенты договорились о тесной координации дальнейших шагов после встречи в "нормандском формате" в Минске.

В сообщении Белого дома не указано, шла ли речь в телефонном разговоре президентов о предоставлении Украине американского оружия. Однако Барак Обама заверил Петра Порошенко в том, что Вашингтон будет оказывать Украине финансовую помощь.

Президент США выразил сожаление по поводу гибели украинских граждан и подчеркнул свою поддержку переговоров по мирному урегулированию.

Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама также провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, и посоветовал ему воспользоваться шансом переговоров в Минске.