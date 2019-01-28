Украинский спецназ может "вырвать" Януковича из РФ: генерал рассказал, что для этого нужно

Единственная возможность забрать Януковича из России - это проведение спецоперации, считает экс-замглавы Службы безопасности Украины.

Заочно приговоренного к 13 годам лишения свободы Виктора Януковича можно "вытащить" из России и силой доставить в Украину для отбывания наказания, однако это произойдет лишь благодаря двум важным факторам.

Об этом заявил бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, генерал-майор Виктор Ягун, передает Еспресо.TV.

Читайте такжеЛуценко: «Это суд не только над Януковичем, но и над Путиным»

"Единственная возможность как-то вырвать его оттуда - это проведение спецоперации", - отметил он и подчеркнул, что для этого нужен "политический дух".

Под "политическим духом" Ягун понимает соответствующее "желание руководства государства", а также готовность "взять на себя ответственность" в случае провала.

"Я знаю, что очень много раз ребята поднимали вопрос, что они могли бы провести какие-то спецоперации и не обязательно признавать, что они проведены нами. Но, вместе с тем, нужна политическая воля, а все остальное можно добавить. У нас не настолько хуже ребята, чем в том же Израиле или в Штатах.

...Есть опасность, что эта операция может провалиться. А у нас очень много людей хотят строить государство в белых перчатках, с чистой совестью и остаться в истории если не миротворцами, то по меньшей мере победителями. А здесь есть опасность, что такие операции не всегда могут проходить гладко и чисто", - пояснил экс-глава СБУ.

Также он подчеркнул, что для того, чтобы не выдавать Януковича украинской стороне в порядке экстрадиции Российская Федерация может объявить его "гражданином России".

"Скажут: "Он давно уже гражданин РФ, а мы своих граждан не выдаем"... Все. Тема закрылась", - добавил генерал.