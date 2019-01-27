Экс-депутат Госдумы заявил о "большом успехе" Украины в вопросе оккупированного Крыма

Ситуация повернулась в ту фазу, когда Крым рассматривается как активная проблема, отметил российский оппозиционер.

Украина смогла вернуть в международную повестку дня вопрос аннексии Крыма, хотя западные страны уже были готовы считать полуостров де-факто российским.

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Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев, комментируя инцидент с захватом в плен украинских моряков вблизи Керченского пролива, передает «Обозреватель».

"Мировое сообщество для себя фактически решило – Путин уйдет с Донбасса, прекратятся активные военные действия российской армии на украинской территории, и Крым после этого будет в статусе, как республики Балтии – три страны были оккупированы 50 лет, все считали их оккупированными, но на картах обозначали частью Советского Союза до подходящего момента", – заявил Пономарев.

По его словам, Запад изначально принял решение относительно Крыма – "официально не признаем, но де-факто понимаем, что это часть России, не тыкаем санкциями".

"Но то, что недавно происходило в Керченском проливе, сильно поколебало Запад. Украина здесь добилась большого успеха, показала, что есть прямое военное столкновение между РФ и Украиной, вернула Крым в международный порядок. Ситуация повернулась в ту фазу, когда Крым рассматривается как активная проблема", – подчеркнул российский оппозиционер.