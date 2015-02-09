Порошенко готов принять отставку Яремы - источники
15:57, 09 февраля 2015Политика
2659 0
Президент Петр Порошенко готов принять отставку генпрокурора Виталия Яремы.
Порошенко готов принять отставку Яремы, сообщают источники в АП / Фото: УНИАН
Об этом Украинской правде сообщили собственные источники в Администрации президента.
Как рассказал источник из АП, Ярема действительно написал заявление об отставке, а Порошенко готов принять заявление Яремы.
Читайте такжеЯрема написал заявление об отставке - СМИ
Читайте такжегенеральный прокурор Украины Виталий Ярема подал в отставку
Также вчера, 8 февраля, СМИ сообщали, что генеральный прокурор Украины Виталий Ярема после критики в Верховной Раде, в частности, и от "Блока Петра Порошенко", написал президенту заявление об отставке еще в пятницу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter