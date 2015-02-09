Порошенко готов принять отставку Яремы - источники

Об этом Украинской правде сообщили собственные источники в Администрации президента.

Как рассказал источник из АП, Ярема действительно написал заявление об отставке, а Порошенко готов принять заявление Яремы.

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Также вчера, 8 февраля, СМИ сообщали, что генеральный прокурор Украины Виталий Ярема после критики в Верховной Раде, в частности, и от "Блока Петра Порошенко", написал президенту заявление об отставке еще в пятницу.