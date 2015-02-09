Меркель едет к Обаме на переговоры по конфликту в Украине

Ожидается, что Ангела Меркель на переговорах с Бараком Обамой вновь выразит несогласие Германии с призывами к вооружению украинских военных, которые звучат в США, сообщает радио "Свобода".

Читайте такжеУ Порошенко уточнили условие проведения встречи 11 февраля в Минске

Напомним, на конференции по безопасности, которая завершилась 8 февраля в Мюнхене канцлер повторила, что не видит возможности военного решения конфликта на востоке Украины

Как сообщал УНИАН, на 11 февраля намечена встреча в Минске лидеров Германии, Франции, Украины и России по урегулированию кризиса в Украине.