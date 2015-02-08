США и Евросоюз занимают единую позицию в отношении Украины - Керри

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, выступая сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

”Я был в Киеве, Меркель и Олланд посетили Москву с целью урегулирования конфликта. Среди партнеров нет никакого раскола”, - подчеркнул Керри.

Читайте такжеКерри: Обама предпочитает дипломатическое решение ситуации в Украине”Мы едины, мы тесно сотрудничаем, мы все согласны, что украинская проблема не будет решена военным путем, - сказал Керри. - Мы едины в нашей дипломатии. Но чем больше это будет продолжаться, тем более мы будем вынуждены повысить цену, которую Россия будет платить. Я заверяю, что США, Франция, Германия, наши союзники и партнеры будут едины в поддержке Украины и в понимании того, что международные границы не могут быть изменены силой в Европе или где-то еще”.

По словам Керри, Россия стремится изменить ландшафт безопасности.

В числе главных условий для решения конфликта в Украине госсекретарь США назвал отвод тяжелых вооружений, восстановление границ и достижение прекращения огня.