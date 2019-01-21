Адвокат назвал единственный путь освобождения украинских военнопленных моряков

Николай Полозов также рассказал о нынешнем состоянии пленных.

Украинских моряков, захваченных в плен Россией в Черном море, могут как обменять на пленных россиян, так и вернуть без всяких условий.

Читайте такжеЕвросоюз вновь призывает Россию немедленно освободить всех пленных украинских моряков

Об этом рассказал адвокат Николай Полозов, который защищает командира одного из украинских кораблей Дениса Гриценко, передает «Обозреватель».

На вопрос о возможности обмена украинцев адвокат ответил: "Это может быть как обмен, так и просто выдача без всяких условий. Фактически, путь только один — это создание консолидированного внешнего давления на Кремль со стороны Украины и ее западных партнеров. Здесь прямая зависимость — чем сильнее будет это давление, тем быстрее моряки окажутся дома".

Полозов также рассказал о нынешнем состоянии пленных.

"Наши адвокаты видели всех моряков, общались с ними... Все в достаточно хорошем психологическом состоянии. Что касается состояния здоровья, жалоб никто из них не высказывал. Моряки смогли встретиться со своими родными, которых они не видели уже 1,5 месяца. Эта встреча придала им сил и уверенности, чтобы продолжать борьбу дальше", — отметил он.

Российский юрист напомнил, что моряки являются военнопленными согласно Женевской конвенции. Поэтому на суде они сообщили лишь короткий перечень сведений о себе и на другие вопросы отвечать отказались.