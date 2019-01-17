Ельченко передал генсеку ООН заявление с призывом давить на РФ для освобождения украинских моряков

Также глава представительства Украины в ООН Владимир Ельченко отметил, что Украина требует, чтобы РФ уважала права 24 украинских военнослужащих, захваченных в Черном море 25 ноября 2018 года, учитывая их статус военнопленных в соответствии с нормами международного гуманитарного права.

Председатель Постоянного представительства Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу копию заявления МИД Украины с призывом к международному сообществу консолидировать давление на Россию с целью безусловного освобождения украинских военнопленных моряков.

Об этом говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН в Twitter.

В частности, украинский посол передал генсеку ООН копию заявления МИД Украины от 16 января, в которой внешнеполитическое ведомство призвало международное сообщество консолидировать давление на Россию с целью безусловного освобождения украинских военнопленных моряков.

"Ельченко в письме генсекретарю ООН: Украина требует, чтобы Российская Федерация уважала права 24 украинских военнослужащих, захваченных в Черном море 25 ноября 2018 года, учитывая их статус военнопленных в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в сообщении.

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В своем письме Ельченко попросил Гутерриша распространить указанное заявление МИД Украины в качестве документа Генеральной ассамблеи ООН в соответствии с повесткой дня 73-й сессии ГА ООН относительно ситуации на временно оккупированных украинских территориях.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение Керченского пролива буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

15 января Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки ареста до 24 и до 26 апреля 20 морякам, 16 января - еще четырем до 24 апреля. Защита заявила, что подаст апелляцию на все решения о продлении ареста военнопленных.