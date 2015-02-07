Меркель, Олланд и Путин договорились доработать Минские соглашения

Договоренности об урегулировании конфликта на востоке Украины, достигнутые в сентябре прошлого года в Минске, будут доработаны.

Об этом договорились канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и российский президент Владимир Путин по итогам многочасовых переговоров в пятницу, 6 февраля, в Москве, пишет Deutsche Welle.

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Лидеры договорились продолжить работу над "возможным совместным планом", в котором будут учтены предложения Германии, Франции, России и Украины.

По словам представителя немецкого правительства Штеффена Зайберта, канцлер Германии и президент Франции имели конструктивный и предметный обмен мнениями с президентом России. И на основе предложений Меркель и Олланда теперь будет идти работа над "возможным совместным документом", который бы воплощал минские договоренности.

"Работа над этим документом будет продолжена", - сказал Зайберт.

В воскресенье лидеры четырех государств должны провести телефонную конференцию.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тоже охарактеризовал переговоры как конструктивные и содержательные. По его словам, новый возможный совместный документ, который будет имплементировать минские договоренности, будет включать предложения Петра Порошенко и Владимира Путина, озвученные на переговорах с Ангелой Меркель и Франсуа Олландом.

Дмитрий Песков подтвердил планы по проведению в воскресенье, 8 февраля, конференции в "нормандском формате".