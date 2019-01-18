Концепция совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе еще обсуждается - Климкин

Документ подготовили представители ОБСЕ.

Концепция совместной миротворческой миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе еще обсуждается.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом сегодня в Киеве.

"Представители ОБСЕ подготовили концепт такой совместной миссии. Он пока обсуждается", - заявил Климкин.

Министр добавил, что это не является формальным предложением страны, председательствующей в ОБСЕ, но он обсуждал этот вопрос с действующим председателем ОБСЕ Мирославом Лайчаком.

"Для меня очень важно, что после дискуссий, которые имели место в последнее время, после того, как вы видите, нарушена - только представьте себе - 18-попытка прекращения огня, есть четкое понимание, что должна быть международная компонента. Она может быть от ООН, но может быть, учитывая присутствие уже сейчас ОБСЕ на Донбассе, и совместная", - подчеркнул министр.

"И очень важно, что, так сказать, направление мысли идет не только на военное присутствие, но также на полицейский компонент и международную администрацию", - подчеркнул Климкин.

"У меня есть этот концепт. Мы его сейчас пока обсуждаем. Мы далеки от того, чтобы он был инициирован в официальной плоскости, но я считаю, что такая совместная миссия может быть одной из эффективных опций", - заявил Климкин.

По его словам, в ОБСЕ уже хорошо знакомы с ситуацией на оккупированном Донбассе и имеют опыт.

"Имеют историю - с одной стороны - решения проблемных вопросов, а с другой - понимание, что только мощностей СММ для этого недостаточно. И то, что мощности ООН в едином задействовании с ОБСЕ могут быть интересной опцией - это должны, разумеется, выяснить", - сказал Климкин.

"В конечном счете эффективность этой опции не означает, что на нее согласится российская сторона, скорее наоборот, как мы прекрасно знаем, но я считаю, что эта опция заслуживает дальнейшего обсуждения", - подчеркнул Климкин.