Пукач на рассмотрении апелляции: то, что было, я все признаю

Об этом он заявил перед началом рассмотрения апелляции. На вопрос журналистов о том, каким должно быть заседание, Пукач заявил: "Объективным, правдивым и истинным", пишет ТСН.uа.

"А то, что было, я все признаю. В один час, в одну минуту, в одну секунду я не мог быть и на Печерске, и на Теремках, и на Шевченко, и на бульваре Леси Украинки. Все в чем я виноват, я расскажу судьи", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, признает ли он себя виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, Пукач сказал: "Я все расскажу судье, чтобы не давать козырей продажным журналистам".