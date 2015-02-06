Пукач на рассмотрении апелляции: то, что было, я все признаю
12:00, 06 февраля 2015Политика
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Бывший начальник Департамента внешнего наблюдения МВД Украины Алексей Пукач хочет проведения объективного расследования дела убийства журналиста Георгия Гонгадзе.
Пукач обещает признать все
Об этом он заявил перед началом рассмотрения апелляции. На вопрос журналистов о том, каким должно быть заседание, Пукач заявил: "Объективным, правдивым и истинным", пишет ТСН.uа.
"А то, что было, я все признаю. В один час, в одну минуту, в одну секунду я не мог быть и на Печерске, и на Теремках, и на Шевченко, и на бульваре Леси Украинки. Все в чем я виноват, я расскажу судьи", - сказал он.
Отвечая на вопрос о том, признает ли он себя виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе, Пукач сказал: "Я все расскажу судье, чтобы не давать козырей продажным журналистам".
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