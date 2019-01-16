Порошенко надеется на увеличение помощи ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья

Глава государства высоко оценил решение ЕС направить в конце января оценочную миссию для изучения дополнительных социально-экономических потребностей региона.

Президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на увеличение помощи со стороны Европейской Комиссии и государств-членов ЕС для поддержки Донбасса и украинского Приазовья, страдающих от продолжающейся российской агрессии.

Как сообщается на сайте главы государства, об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Эстонской Республики Свеном Миксером, министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичусом и министром иностранных дел Республики Польша Яцеком Чапутовичем.

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"В этом контексте глава государства высоко оценил решение стороны ЕС направить в конце января оценочную миссию для изучения дополнительных социально-экономических потребностей региона", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили ситуацию в Азовском и Черном море и имеющиеся угрозы со стороны России с учетом совершенного в ноябре 2018 акта агрессии российских военных против украинских кораблей и захвата в плен украинских моряков. Отмечена необходимость усиления консолидированного международного давления на Россию с требованием немедленного освобождения украинских пленных моряков, возвращения захваченных кораблей и обеспечения свободы мореплавания в Азовском и Черном море.

Также президент поблагодарил руководителей внешнеполитических ведомств стран-союзников Украины за активное продвижение вопрос о введении нового «Азовского пакета» санкций Европейского Союза против России.