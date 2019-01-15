В Раде хотят просить у ЕС и США новый "азовский пакет" санкций против России

Первый вице-спикер также предлагает парламенту в четверг рассмотреть пакет законопроектов относительно процедуры защиты военнопленных.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призывает депутатов апеллировать к США и Евросоюзу о введении нового "азовского пакета" санкций против России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила, выступая на заседании парламента.

Геращенко напомнила, что сегодня в Москве происходит "судилище" над украинскими моряками, которые признали себя военнопленными.

"Наши украинские моряки проявили неслыханное мужество, достоинство и патриотизм, сломав своим поведением все сценарии, объявив себя военнопленными и отказавшись давать какие-либо показания в кремлевском судилище", - сказала первый вице-спикер.

Она предлагает в четверг рассмотреть "пакет законопроектов, которые украинское законодательство приводят в соответствие с Женевскими конвенциями и вводят соответствующую терминологию".

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Также Геращенко отметила, что президент начал работу, и к этому должны присоединиться народные депутаты, чтобы на всех уровнях "мы апеллировали к нашим коллегам из США, ЕС о введении нового азовского пакета санкций против Российской Федерации именно за эту агрессию, открытую военную агрессию против Украины в Азовском море».

Первый вице-спикер сообщила, что делегация украинского парламента на следующей неделе в ПАСЕ "будет апеллировать к нашим коллегам в Страсбурге также провести прения на тему российской провокации в Азовском море и относительно требования немедленного освобождения украинских моряков".

Геращенко подчеркнула, что украинская сторона неоднократно предлагала России отдать "23 преступников- россиян в обмен на освобождение политзаключенных Кремля". Однако, отметила она, до сих пор нет никакого ответа российской стороны на эти обращения.

"А что касается наших моряков, то они являются военнопленными, и они должны быть освобождены без каких-либо обменов, без каких-либо условий и без какого-либо шантажа Кремля", - добавила Геращенко.