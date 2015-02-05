У Порошенко объяснили, почему Украина не ратифицирует Римский статут

Солдаты будут вынуждены ездить давать показания, а не защищать страну, сказала она в эфире "5-го канала", передает Еспресо.TV.

"Мы сегодня использовали часть 3 статьи 12 Римского статута, как точечное политическое обращение для того, чтобы иметь возможность зафиксировать преступления России перед украинским народом. Почему мы не ратифицируем этот Римский статут? По одной простой причине, потому что Россия уже имеет так называемую "белую книгу", где она фиксирует якобы преступления украинских военных, украинских генералов, руководителей. И будет та же ситуация, что была с Хорватией или Грузией, вместо того, чтобы управлять АТО или военными операциями у нас на востоке, наши военные будут вызываться в Гаагу для дачи каких-то показаний, для того, чтобы морально их как-то подавлять, - сказала Луценко.

"Мы должны использовать все возможности из того арсенала, который есть у нас, не давая России преимущества, для того чтобы дополнительно давить на нас", - добавила она.

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Напомним: в среду народные депутаты приняли заявление Верховной Рады в Международный уголовный суд в Гааге для наказания преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами РФ.

В то же время, для ратификации Римского устава Украиной, нужно внести изменения в Конституцию, потому что на пути этому стоит решение Конституционного суда от 2001 года. Для внесения изменений в Основной закон в парламенте не хватило голосов.