Рассмотрение дела о запрете КПУ назначено на 11 февраля

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

Как сообщил директор Департамента судебной работы и экспертного обеспечения правосудия Министерства юстиции Александр Олийнык, Минюст и в дальнейшем будет доказывать свою правоту в суде, поскольку считает свои исковые требования обоснованными и имеет соответствующую доказательную базу.

По данным пресс-службы, во время судебного заседания рассмотрены все заявленные ходатайства участников процесса, а также дополнительно обязали СБУ, Генпрокуратуру, Минюст и Государственную регистрационную службу Украины предоставить дополнительные материалы.

Читайте такжеСБУ задержала члена КПУ, планировавшего отравить водопровод КонстантиновкиКак сообщалось, 8 июля 2014 года Министерство юстиции Украины и Укргосреестр обратились в Окружной административный суд Киева с иском о запрете на территории Украины деятельности КПУ. Согласно административному иску, КПУ совершает действия, направленные на смену конституционного строя насильственным путем; нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины; пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической вражды; посягательство на права и свободы человека, а также представители КПУ систематически обращаются с призывами к созданию военизированных формирований.

24 декабря 2014 года Киевский апелляционный административный суд отменил постановление Окружного административного суда Киева об остановке производства по делу о запрете деятельности Коммунистической партии Украины и направил дело в суд первой инстанции для дальнейшего рассмотрения.

Коммунистическая партия Украины была зарегистрирована Министерством юстиции Украины 5 октября 1993 года, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации № 505.

По закону Украины «О политических партиях в Украине» статьей 5 создание и деятельность политических партий запрещается, если их программные цели или действия направлены на: 1) ликвидацию независимости Украины; 2) изменение конституционного строя насильственным путем; 3) нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины; 4) подрыв безопасности государства; 5) незаконный захват государственной власти; 6) пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой или религиозной вражды; 7) посягательство на права и свободы человека; 8) посягательство на здоровье населения.

Согласно части 2 этой статьи политические партии не могут иметь военизированных формирований.