Добкин стал единственным депутатом, проголосовавшим против лишения Януковича звания президента

Единственным депутатом, проголосовавшим против лишения Виктора Януковича звания президента Украины, стал бывший харьковский губернатор Михаил Добкин. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает Украинская правда.

Еще один депутат воздержался - им оказался представитель Блока Петра Порошенко Алексей Мушак.

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Не голосовали за это решение 30 присутствующих депутатов, из них 11 - от БПП, три - от "Народного фронта", девять - от "Оппозиционного блока", один - от партии Ляшко, четверо из группы "Экономическое развитие" и двое внефракционных.

Как известно, за решение о лишении Януковича звания президента проголосовал 281 депутат.