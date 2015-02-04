Азаров рассказал, как Тимошенко хотела "полностью уничтожить руководство страны" еще в 2004 году
11:52, 04 февраля 2015Политика
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Бывший премьер-министр Николай Азаров, сбежавший из Украины, заявил, что "группа Тимошенко-Турчинова" хотела реализовать "румынский сценарий" в Украине еще в 2004 году.
Азаров дал первое за год интервью / ZN.UA
Об этом он заявил в первом после годового молчания интервью MigNews, передает Украинская правда.
"В 2004 году тем, кто рвался к власти, а это группа Тимошенко-Турчинова, не удалось пролить кровь, они очень хотели провести события по "румынскому сценарию", чтобы полностью уничтожить руководство страны", - заявил Азаров.
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По его словам, тогда Тимошенко-Турчинову это не удалось, потому что провели "третий тур" выборов, а вот в конце 2013-го "мы увидели то же самое".
Ранее УНИАН сообщал, что Азаров расстроен, что Янукович сбежал из Киева без него.
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