СМИ: Порошенко угрожал Путину во время встречи в Минске

На встрече в Минске Путин отрицал присутствие войск РФ в Украине, а Порошенко склонял российского лидера к перемирию. Путин заявил Порошенко, что в его распоряжении 1,2 млн солдат и они могут за два дня взять Киев и любую столицу стран ЕС и НАТО. Об этом сообщают источники Financial Times, пишут Ведомости.

Материал FT подготовлен по результатам бесед с министрами, чиновниками ЕС, дипломатами, официальными лицами и сотрудниками спецслужб из более 10 стран.

Тогда договоренности удалось достичь: ради установления мира Порошенко даже был готов пойти на пересмотр тарифов по многочисленным товарным позициям в рамках экономической части соглашения об ассоциации с ЕС, как на том настаивала Россия. Но против этого выступил председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу, и в качестве компромисса было решено отложить вступление в силу экономической части соглашения с украинской стороны.

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Источники FT рассказывают, что встреча в Минске прошла 26 августа по требованию украинской стороны. Порошенко опасался, что если не будет мира или победы, он в "два дня потеряет (свой пост)", заявил один из западных дипломатов.

Поэтому Порошенко позвонил Путину и заявил: если боевые действия не будут прекращены, Киев выложит в интернет армейские жетоны российских солдат, а также свяжется с их матерями и женами, чтобы рассказать, где они находятся.

Эту историю Порошенко впоследствии рассказывал нескольким западным чиновникам, хотя российские представители ее не подтверждают.