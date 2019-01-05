"Они не спят": архиепископ предупредил о возможной активизации антиукраинских сил из-за Томоса

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря предупредил о возможной активизации антиукраинских сил.

Получение автокефалии Православной церковью Украины вызовет сопротивление антиукраинских сил, которые только усилят свою борьбу против украинской церкви.

Такое мнение эфире "Прямого" высказал архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря.

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«Прежде всего, чувство удовлетворения тем, что та большая работа, которая была сделана за много последних лет – и это не несколько месяцы, а это годы – достигла своего успеха. И в этом храме и в этой Вселенской патриархии, в этих помещениях мы были не раз. И много потрудились для того, чтобы убедить мать-церковь, Вселенский патриархат в тех просьбах, которые украинский народ имел относительно автокефалии церкви. Но очевидно, что завершение одного этапа – это начало другого. Как в 1991 году завершение зависимости и провозглашения независимости Украины встало перед новыми вызовами для украинского народа и государства, так же и Томос об автокефалии, всеправославное провозглашение независимости украинской церкви становится вызовом, и много труда впереди», – сказал Зоря.

«И не надо забывать, что как тогда, в 1991 году было много противоборствующих сил, которые, несмотря на провозглашение независимости, не остановили противодействие и противостояние украинскому государству, что в конце концов вылилось в ту гибридную войну, которую открыто начали проводить пять лет назад против украинской государственности, оставив надежду другим образом ее разрушить.

Очевидно, что все эти вызовы будут стоять перед Украиной и украинской церковью в церковном вопросе. Потому что противоположные силы не остановились, они не спят, они понимают значимость того, что произошло, и что будет происходить. И поэтому к этому надо быть готовыми. Труда много, труда ответственного. И мы просим Бога, чтобы он помог, как до сих пор помог пройти этим путем, так, чтобы помог и дальше пройти верно для успеха этого церковной дела и для блага украинского народа», – заявил Зоря.