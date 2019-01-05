Епифаний: вручение томоса будет скреплено сослужением с Вселенским патриархом

Митрополит Киевский и всея Украины назвал завтрашнее вручение ему томоса Вселенским патриархом «великим историческим деянием».

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что вручение томоса об автокефалии ПЦУ, которое состоится 6 января, будет скреплено его сослужением с Вселенским патриархом Варфоломеем божественной литургии.

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Об этом он заявил в Стамбуле после церемонии подписания томоса об автокефалии Православной церкви Украины Вселенским патриархом Варфоломеем.

«Наша церковь-дочь никогда не должна забывать всего, что дала нам церковь-мать со времен давних и дает нам до сих пор, жертвенно провозглашая для всей полноты православия, что в священные диптихи входит новая церковь-сестра - Украинская», - заявил он.

По словам Епифания, путь к этому «благословенному» дню был сложным.

«Именно таким сложным и скорбным является путь правды», - заявил он.

«Мы с трепетом и воодушевлением ждем вместе завтрашнего дня, когда вами (Варфоломеем) будет вручен подписанный сегодня патриарший и синодальный томос, и это большое историческое деяние, и наше единение будет скреплено сослужением святой Божественной литургии», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

5 января Вселенский патриарх Варфоломей подписал томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, который будет вручен избранному предстоятелю Епифанию 6 января.