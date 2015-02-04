Возглавить Антикоррупционное бюро изъявили желание более 50 человек - Гопко

Об этом в эфире 5-го канала заявила народный депутат от "Самопомощи" Анна Гопко, передает Еспресо.TV.

"На самом деле сейчас подало более 50 человек, и конкурсная комиссия которая есть - состоит из моральных авторитетов Украины. Поэтому конкурс и интервью будет в прямом эфире и каждый гражданин Украины будет видеть лучших кандидатов, их программы, и как они будут бороться", - отметила Гопко.

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Отметим, Верховная Рада Украины во вторник со второй попытки приняла в первом чтении законопроект о Национальном антикоррупционном бюро.

Напомним: прием заявок для участия в конкурсе на замещение должности Директора НАБУ завершается 12 февраля. Подать свою кандидатуру на эту должность изъявил желание и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.