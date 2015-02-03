Рада со второй попытки приняла в первом чтении изменения в закон о деятельности антикоррупционного бюро

15:06, 03 февраля 2015
Политика
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Верховная Рада со второй попытки приняла в первом чтении изменения в законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения деятельности Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции».

Депутаты приняли изменения в законодательство о антикоррупционном бюро / \Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 283 из 304 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Во время голосования председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявил, что во время подготовки ко второму чтению должны быть согласованы нормы о назначении и увольнении руководителя Национального антикоррупционного бюро в плане сохранения "баланса и противовесов" ветвей власти в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР не смогла принять с первой попытки в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения деятельности Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции» (№ 1660-д).

Решение не было поддержано из-за того, что, в частности, фракция партии «Блок Петра Порошенко» настаивала на норме, согласно которой именно президент Украины выбирает одного из трех кандидатов, предложенных комиссией на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро.

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