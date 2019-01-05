ВМС за прошлый год нарастили способности и развернули силы в акватории Азовского моря

В целом деятельность флота была направлена на реализацию задач по реформированию структуры вида войск и приведению его к стандартам НАТО.

ВМС в течение прошлого года нарастили способности и развернули силы и средства в акватории Азовского моря - командующий

В целом деятельность флота была направлена на реализацию задач по реформированию структуры вида войск и приведению его к стандартам НАТО.

Киев. 4 января. УНИАН. Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в течение прошлого года нарастили способности берегового и морского компонента и развернули силы и средства в акватории и на побережье Азовского моря.

Об этом заявил командующий ВМС Игорь Воронченко во время выступления на базе учебного центра ВМС ВСУ в Николаеве, сообщает пресс-центр командования ВМС.

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Воронченко отметил, что «основные усилия за прошлый год были направлены на выполнение программы развития Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, оптимизирована система управления, наращены способности берегового и морского компонента, развернуты силы и средства ВМС в акватории и на побережье Азовского моря».

По его словам, в течение года в структурах ВМС ВСУ были созданы боевые части и состоялось их комплектование современными образцами вооружения. Кроме того, был осуществлен переход на новую систему питания по каталогу.

В целом деятельность флота была направлена на реализацию задач по реформированию структуры вида и приведению его к стандартам НАТО.

Первый заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ генерал-майор Владимир Талалай в своем докладе рассказал о дальнейшей работе Вооруженных сил в рамках программы "Перспективная модель ВС Украины на период до 2021 года".

В завершение мероприятия по подведению итогов деятельности флота в 2018 году командующий ВМС определил основные направлениями и приоритеты функционирования ВМС Украины в 2019 году и наградил ценными подарками лучших военнослужащих.