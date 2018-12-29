Украинский генерал: развертывание ВСУ на Азове – это прямой ответ на агрессию РФ

Агрессивные действия Российской Федерации против Военно-морских сил во время перехода Керченским проливом – это акт прямой агрессии и это демонстрация противодействия экономическим интересам Украины, отметил заместитель министра обороны.

Генерал-лейтенант, заместитель министра обороны Анатолий Петренко заявил, что Украина будет действовать симметрично и адекватно на угрозы со стороны России.

Об этом он заявил в эфире "Прямого".

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"Агрессивные действия Российской Федерации против Военно-морских сил во время перехода Керченским проливом, захват наших кораблей, а также захват и незаконное удержание украинских военнослужащих – это акт прямой агрессии и это демонстрация противодействия экономическим интересам Украины. Развертывание наших сил на Азове – это прямой ответ на агрессивные действия РФ, которые противоречат тому, что нужно украинскому государству и чего нужно украинскому народу", - сказал он.

"Поэтому наши действия являются абсолютно симметричными и абсолютно адекватными. Они заключаются в том, чтобы объединять наш политический, дипломатический и экономический потенциал с разумным оборонительными мерами, которые позволят не допустить подрыва нашего суверенитета, угрозы нашей территориальной целостности и не допустят того, что мы называем угрозой нашим экономическим интересам. Все осознают важность портов Мариуполя и Бердянска. Вместе с тем, Николаева и Одессы, так же Херсона и других портов, которые суверенная Украина имеет в Черном море и Азове. И всеми силами и средствами нашей обороны мы будем делать то, что необходимо для наших национальных интересов", - добавил Петренко.