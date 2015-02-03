МИД ожидает реакции России на провал минских консультаций 31 января

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге спикер МИД Евгений Перебыйнис.

“Мы продолжаем ожидать официальную реакцию со стороны России как одного из подписантов Минских договоренностей на этот, фактически, провал консультаций”, - сказал Перебыйнис.

Он отметил, что консультации были сорваны из-за неучастия подписантов Минских документов со стороны боевиков, а именно – Александра Захарченко и Игоря Плотницкого, из-за ультимативного заявления их представителей, которые прибыли в Минск, а также из-за их неготовности предметно обсуждать пути урегулирования ситуации.

По словам Перебыйноса, террористы осуществили попытку ревизии Минских договоренностей, в частности они отказались признавать линию разграничения, зафиксированную в Минском меморандуме. Вместо этого они озвучили ультимативное требование начать отведение средств поражения калибром более 100 мм от фактической линии столкновения по состоянию на 31 января.

Читайте такжеЗахарченко заявил, что переговоров в Минске не будет, пока Украину на них представляет Кучма

Как сообщал УНИАН, 31 января в Минске состоялась очередная встреча Трехсторонней контактной группы с участием представителей Украины, России, ОБСЕ, а также представителей боевиков. В переговорах принимали участие экс-президент Украины Леонид Кучма, спецпредставитель ОБСЕ Хайди Тальявини, посол РФ в Украине Михаил Зурабов, представители «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Владислав Дейнего, а также лидер общественной организации «Украинский выбор» Виктор Медведчук.

Кучма после переговоров заявил, что террористы сорвали консультации относительно плана выполнения Минских договоренностей. Подписанты соответствующих документов, лидеры «ДНР» и «ЛНР» Захарченко и Плотницкий, в Минск не приехали.

«Встреча участников Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе завершилась безрезультатно, поскольку представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской «народных республик» потребовали пересмотреть мирные соглашения», - говорится в заявлении ОБСЕ по итогам переговоров в Минске.