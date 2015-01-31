Участники контактной группы по Украине начали переговоры в Минске

17:29, 31 января 2015
Политика
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В Минске началась встреча Трехстронней контактной группы по урегулированию ситуации в Украине.

REUTERS

По информации агентства, в переговорах принимают участие  Леонид Кучма, Денис Пушилин, Владислав Дейнего, а также Хайди Тальявини и Михаил Зурабов, сообщает ТАСС.

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Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа подготовила документ о прекращении огня и отвода тяжелого вооружения на Донбассе, который надеется утвердить в субботу в Минске.

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