Участники контактной группы по Украине начали переговоры в Минске

По информации агентства, в переговорах принимают участие Леонид Кучма, Денис Пушилин, Владислав Дейнего, а также Хайди Тальявини и Михаил Зурабов, сообщает ТАСС.

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Как сообщал УНИАН, Трехсторонняя контактная группа подготовила документ о прекращении огня и отвода тяжелого вооружения на Донбассе, который надеется утвердить в субботу в Минске.