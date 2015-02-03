Рада предоставила президенту право назначать главу Нацгвардии

Как передает корреспондент УНИАН, сначала за этот законопроект депутаты проголосовали в первом чтении. За это решение проголосовали 299 народных депутатов из 348, зарегистрированных в сессионном зале.

Сразу после этого законопроект был поставлен на голосование во втором чтении его поддержали 269 из 342 депутатов.

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Как отмечается в пояснительной записке, законом вносятся изменения в структуру Национальной гвардии Украины, предлагается уточнить штатную численность военнослужащих, усовершенствовать нормы относительно применения огнестрельного оружия, назначения и освобождения от должностей высшего командования, привлечения резервистов к выполнению функций военного формирования, а также определить порядок регулирования реализации функции охраны ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов.

Предложенными изменениями определяется, что к выполнению функций Национальной гвардии Украины могут привлекаться резервисты Национальной гвардии Украины во время прохождения ими сборов.

Определяется, что организационно Национальная гвардия Украины состоит из, среди прочего, танковых, артиллерийских воинских частей (подразделений), военных частей (подразделений) противовоздушной обороны, боевого обеспечения (радиационной, химической и биологической защиты, инженерного обеспечения).

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Согласно закону, организация и порядок несения военной службы по охране ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов, а также права и обязанности военнослужащих, которые привлекаются для несения такой службы, определяются соответствующим уставом, который утверждается Верховной Радой Украины.

Порядок постановки и снятия (передачи) с охраны Национальной гвардии Украины ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных отходов, других источников ионизирующего излучения государственной собственности, важных государственных объектов и специальных грузов утверждается Кабинетом Министров Украины.

Устанавливается, что общая штатная численность Национальной гвардии Украины не превышает 60 000 человек, в том числе 52 000 военнослужащих. В случае необходимости численность Национальной гвардии Украины может быть увеличена соответствующим законом.

Кроме того, определяется, что командующий Национальной гвардии Украины назначается на должность и освобождается с должности Президентом Украины по представлению Министра внутренних дел Украины. Предыдущей же редакцией определено, что командующий Национальной гвардии Украины назначается на должность и освобождается с должности Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины.

Первый заместитель и заместители командующего Национальной гвардии Украины назначаются на должности и освобождаются с должностей Президентом Украины по представлению Министра внутренних дел Украины (ранее часть о министре МВД отсутствовала).

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Также вносятся некоторые изменения в статью, которая касается применения огнестрельного оружия. Так, военнослужащие Национальной гвардии Украины в качестве крайней меры имеют право лично или в составе подразделения применять огнестрельное оружие, в частности, для защиты граждан от нападения, угрожающего их жизни и здоровью, а также освобождения заложников; отражения нападения на личный состав Национальной гвардии Украины или членов их семей, если их жизни или здоровью угрожает опасность; отражения нападения на объекты Национальной гвардии Украины, а также на охраняемые объекты Национальной гвардией Украины, жилые помещения, помещения государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, а также освобождение их в случае захвата; задержания лица, которое оказывает вооруженное сопротивление, лица, которое угрожает применением оружия и других предметов, угрожающих жизни и здоровью военнослужащего Нацгвардии.

Ранее УНИАН сообщал, что в Раде зарегистрирован законопроект о выводе Нацгвардии из подчинения МВД.