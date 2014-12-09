В Раде зарегистрирован законопроект о выводе Нацгвардии из подчинения МВД

Соответствующая инициатива (О внесении изменений в Закон Украины "О Национальной гвардии Украины") была зарегистрирована 4 декабря рядом депутатов-членов ВО "Свобода", сообщает ZN.UA.

Основной задачей закона его авторы видят "расширение возможностей применения Национальной гвардии, снижение зависимости от отдельных ведомств, расширения парламентского контроля", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"Проектом Закона предлагается вывести Национальную гвардию из-под административного и военно-политического руководства Министерства внутренних дел Украины, передать функции последнего Президенту Украины и командующему Национальной гвардии, внедрить контроль Верховной Рады Украины за кадровой политикой и деятельностью Национальной гвардии, изъять из текста фиксированную численность личного состава Национальной гвардии Украины (ее будет определять Верховная Рада, сейчас она ограничена 60 тыс. человек – ред.)", - отмечается в документе.

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Если согласно действующему законодательству командующий Национальной гвардии Украины назначается на должность и освобождается от этой должности Верховной Радой Украины по представлению президента Украины, то данный закон предполагает, что он будет назначаться только на срок в пять лет и "досрочно освобождаться от должности Верховной Радой Украины".

Кроме того, именно ВР получит право назначать первого заместителя и заместителей командующего Нацгвардии Украины по представлению президента. Сейчас это может делать президент без согласования с парламентом.