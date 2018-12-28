Эксперт назвал истинную причину новых санкций РФ, под которые попали пророссийские политики

Кремль рассчитывает, что в Украине будут активно обсуждать тот факт, что в санкционный список попали отдельные депутаты, которых мы считаем пророссийскими.

Введенные Россией новые антиукраинские санкции на самом деле является лишь исправлением старых ошибок. Первый список санкций был составлен нелепо и аляповато.

Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает «Обозреватель». Он напомнил, что ранее в санкционных распоряжениях Кремля даже код ЕГРПОУ у юрлиц прописывался на украинском языке.

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"Там были ошибки в именах, он явно на скорую руку составлялся, они даже не все перевели. А сейчас решили, что надо исправить ошибки, а то все так глупо получилось", – пояснил Мусиенко.

По его мнению, подобные небрежности негативно влияют на имидж премьер-министра России Дмитрия Медведева и правительства РФ в целом. Ведь именно они ставят подписи под этим списком.

"А сейчас они подумали: давайте дополним и скажем, что мы еще раз ударили по Украине! То есть, маразматично-бессмысленное решение. Они рассчитывают, что мы будем активно в Украине обсуждать то, что туда попали отдельные депутаты, которых мы считаем пророссийскими, а значит они все-таки проукраинские патриоты", – подытожил эксперт.

25 декабря в России расширили список санкций против более чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний.