Эксперт назвал истинную причину новых санкций РФ, под которые попали пророссийские политики
Введенные Россией новые антиукраинские санкции на самом деле является лишь исправлением старых ошибок. Первый список санкций был составлен нелепо и аляповато.
Об этом рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает «Обозреватель». Он напомнил, что ранее в санкционных распоряжениях Кремля даже код ЕГРПОУ у юрлиц прописывался на украинском языке.
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"Там были ошибки в именах, он явно на скорую руку составлялся, они даже не все перевели. А сейчас решили, что надо исправить ошибки, а то все так глупо получилось", – пояснил Мусиенко.
По его мнению, подобные небрежности негативно влияют на имидж премьер-министра России Дмитрия Медведева и правительства РФ в целом. Ведь именно они ставят подписи под этим списком.
"А сейчас они подумали: давайте дополним и скажем, что мы еще раз ударили по Украине! То есть, маразматично-бессмысленное решение. Они рассчитывают, что мы будем активно в Украине обсуждать то, что туда попали отдельные депутаты, которых мы считаем пророссийскими, а значит они все-таки проукраинские патриоты", – подытожил эксперт.
25 декабря в России расширили список санкций против более чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний.