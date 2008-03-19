Черновецкий видит лишь одного серьезного соперника

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает, что для него единственным серьезным соперником на досрочных выборах мэра может стать премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Выборы мэра Киева – это не детские игры незрелых, политически озабоченных граждан. Киевляне прекрасно осознают, что переизбранный мэр столицы должен будет заниматься последующим развитием города и поддержкой малозащищенных жителей, а не политической демагогией», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

По его словам, теперь инициатор перевыборов в столице Ю.ТИМОШЕНКО "должна ответить перед киевлянами за свое политическое интриганство и пойти на выборы лично, чтобы мы все поняли, что она в действительности знает о Киеве и киевлянах".

"ТИМОШЕНКО – единственный кандидат, победа над которым восстановит справедливость. Других самостоятельных и серьезных оппонентов на перевыборах мэра Киева я для себя не вижу», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Ситуация с перевыборами в столице оживила политических карликов, которые стали подтверждением поговорки: «На двух украинцев – трое гетманов». Они никогда не смогут договориться, потому что уже начали делить землю и ресурсы Киева, а вся их так называемая «политическая деятельность» сводится исключительно к партийным дрязгам», – заявил Киевский городской председатель.

По словам мэра Киева, так же этим незрелым политикам не помогут и попытки «договориться о едином кандидате», и с помощью политических манипуляций провести выборы в Киеве в два тура.

«Я готов победить и в два, и в три тура. И сколько бы туров ни придумали те, у кого здравый смысл заменило желание любой ценой сделать переворот в столице, я уверен, что киевляне смогут отличить правду от политической болтовни и демагогии», – заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Пока я вижу единственного человека, с которого стоит спросить относительно дестабилизации Киева, – это Юлия ТИМОШЕНКО. Ведь перевыборы, которые она инициировала, ни что иное, как попытка отвлечь внимание киевлян и всей страны от растущих цен, с которыми она не может справиться как премьер-министр. И если она не могла справиться с этим в масштабах Украины, то что она может обещать киевлянам? Спросим ее на выборах. Последовательность ТИМОШЕНКО выявляется лишь в провокации политических скандалов, которыми она прикрывает свой непрофессионализм, а не в конструктивной работе на благо людей», – заявил мэр Киева.