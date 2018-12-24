Консул Украины назвал незаконным приговор суда РФ фигурантам бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир

Малышевский заявил, что Украина не оставит без ответа подобные действия.

Генеральный консул в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский назвал незаконным вынесение российским судом приговора фигурантам бахчисарайского дела Хизб ут-Тахрир Энверу Мамутову, Руслану Абильтарову, Ремзи Меметову и Зеври Абсеитову.

Об этом консул заявил Крым. Реалии.

«Мы считаем это решение незаконным. Мы уверены, что все причастные к этому решению будут наказаны. Украина не оставит без ответа подобные действия. Мы будем работать над тем, чтобы они (осужденные крымчане - УНИАН) были освобождены и вернулись домой», – подчеркнул Малышевский.

Читайте такжеРоссийский суд вынес приговор по бахчисарайскому делу Хизб ут-Тахрир: 17 и 9 лет лишения свободы фигурантам

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 декабря, Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Энвера Мамутова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, Руслана Абильтарова, Ремзи Меметова и Зеври Абсеитова – к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год.

21 декабря фигуранты первого бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» выступили в суде с последним словом. Ни один из них своей вины не признал. Все указывали на «политически-мотивированный характер» уголовного дела.

Российский прокурор запросил от 10 до 17 лет колонии строгого режима фигурантам дела.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман, крымских татар, а также в местном кафе. В результате были задержаны и обвинены в терроризме четверо бахчисарайцев: Абсеитов, Меметов, Абильтаров и Мамутов. Их подозревают в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», признанной в России террористической.