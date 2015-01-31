В Харькове в подъездах повесят таблички с адресами укрытий

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сегодня, 31 января, во время Всеукраинского сбора общественных организаций и самооборон городов и поселков Украины сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута.

По его словам, сейчас в Харьковской области разрабатываются информационные таблички с адресами временных укрытий и пунктов выдачи средств индивидуальной защиты.

«Мы сейчас занимаемся разработкой пластиковых табличек для размещения в подъездах домов, где будет указано информацию о том, куда надо двигаться жителям данного дома в случае возникновения чрезвычайной ситуации», - сказал Балута.

Читайте такжеВ Житомире готовят бомбоубежища в подвалах многоэтажек и отдельные в центре городаТакже он подчеркнул, что одним из ключевых вопросов этого года является состояние и готовность 1346 защитных сооружений области. По результатам проведенной в 2014 году инвентаризации, был утвержден план устранения недостатков и приведения в состояние готовности этих сооружений для укрытия населения в особый период. Для этих целей возможно использование инженерных сооружений двойного назначения - подвалов, подземных паркингов, метрополитена. В целом по области свыше 50 тысяч таких помещений, где могут найти укрытие около 900 тысяч человек, добавили в ОГА.