Кучма в Минске провел встречу с министром иностранных дел Беларуси

Как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, встреча состоялась по поручению президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

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Бывший президент Украины прибыл в Беларусь для участия в переговорах Трехсторонней контактной группы при участии представителей России, Украины и ОБСЕ по урегулированию ситуации в Украине.

"Стороны обсудили актуальное положение дел в зоне конфликта, его влияние на региональную и глобальную международную обстановку. Значительное внимание было уделено возможным путям немедленного прекращения кровопролития и выхода из кризиса на основе минских договоренностей", - сказано в сообщении.

По итогам встречи Макей подчеркнув искреннюю заинтересованность Беларуси в скорейшем установлении мира на украинской земле, пожелал успеха участникам переговоров контактной группы в Минске.