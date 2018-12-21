США обеспокоены увеличением численности российских истребителей в Крыму

Ограничения прохождения торговых кораблей через Керченский пролив является еще одним способом, которым Россия пытается дестабилизировать Украину.

Соединенные Штаты обеспокоены увеличением количества российских истребителей в оккупированном Крыму и видят в этом провокационные действия РФ.

Об этом говорится в заявлении и.о. замглавы миссии США при ОБСЕ Грегори Маркиса, пишет Голос Америки.

"США беспокоят сообщения, что Россия размещает дополнительные боевые истребители в Крыму, вероятно готовясь для еще одной провокации Украины", - говорится в сообщении.

Россия проводит кампанию по дезинформации, чтобы оправдать милитаризацию Крыма, отмечается в заявлении.

Милитаризацию Россией Крыма, Азовского и Черного морей международное сообщество осудило, утвердив 17 декабря резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, отметил Маркис.

Ограничение прохождения торговых кораблей через Керченский пролив является еще одним способом, которым Россия пытается дестабилизировать Украину, говорится в заявлении Маркиса.

Читайте такжеРоссийские подводные лодки отрабатывают "тайный ход" у берегов оккупированного Крыма

Данные наблюдательной миссии ОБСЕ показали, что объемы грузооборота в порту Мариуполя уменьшились с 700 000 до 450 000 тонн с того времени, как Россия начала ограничивать доступ к Азовскому морю в апреле, говорится в заявлении.

В заявлении США снова призвали Россию немедленно освободить членов экипажа, вернуть украинские корабли и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая территориальные воды.

США также возобновили призывы к России соблюдать права человека в Крыму и, в частности, призывали освободить Эдема Бекирова.

"Из-за того, что Бекиров прошел через ампутацию конечности, имеет кардиальные осложнения, диабет и другие проблемы здоровья, заявления власти, что он перевозил большие объемы тяжелой взрывчатки выдаются даже более абсурдными чем то, что они говорят обычно, чтобы оправдать заключение противников российской оккупации", - отмечается в заявлении.

США также увидели возвращение к советским методам карательной психиатрии в том, что Сервер Мустафаев был отправлен в психиатрическое учреждение на "обследование" продолжительностью в месяц.

Напомним, накануне президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия продолжит усиливать свое военное присутствие в оккупированном ею Крыму.