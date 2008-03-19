Буш еще не решил, встречаться ли ему с Януковичем

Вопрос относительно встречи в Киеве Президента США Джорджа БУША с лидером оппозиции Виктором ЯНУКОВИЧЕМ еще не решен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Уильям ТЕЙЛОР сегодня на брифинге.

У.ТЕЙЛОР подчеркнул, что в ходе визита Дж.БУША в Украину запланированы его встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, также обсуждается возможность встречи с другими руководителями страны.

Кроме того, У.ТЕЙЛОР проинформировал, что планируется обед, на котором Дж.БУШ может пообщаться и с другими должностными лицами и политиками нашего государства. Также посол заметил, что Дж.БУШ хотел бы посмотреть Киев.

Как сообщалось, государственный визит Дж.БУША в Украину запланирован на 31 марта - 1 апреля.