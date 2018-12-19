Белорусская православная церковь объявила бойкот ПЦУ

Белорусская православная церковь относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и РПЦ.

Православные верующие Беларуси не имеют права участвовать в служениях новообразованной Православной церкви Украины.

Об этом сообщил официальный представитель Белорусской православной церкви (БПЦ) Сергей Лепин, передает "Радио Свобода".

По его словам, Белорусская православная церковь относится к образованию Православной церкви Украины так же, как и РПЦ.

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Также, заявил Лепин, руководство БПЦ не отправило приветствие предстоятелю Православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

"Какие контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но определенные вопросы все же отдельно. О никаких канонических, литургических отношениях речь не идет. Они даже невозможны с этой церковью", - ответил представитель БПЦ на вопрос относительно контактов с новой украинской церковью.

"... Мы относимся к ним как к представителям, пожалуй, другой конфессии. Так же, как и к католикам, униатам или как к любым раскольникам", - сказал представитель БПЦ.

По словам отца Сергея Лепина, Белорусская православная церковь имеет канонические и литургические отношения только с Украинской православной церковью Московского патриархата.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.

17 декабря Синод бывшей УПЦ МП уволил с должностей священников, которые принимали участие в Объединительном соборе, в числе которых двое архиереев – митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий), а также митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).