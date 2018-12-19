В Сенате США хотят призвать Трампа усилить помощь ВСУ и срочно провести операцию в Черном море

В проекте резолюции предполагается призвать европейских союзников отказать кораблям военно-морских сил России в захождении в их порты для пополнения запасов и дозаправки.

В Сенате США (верхней палате Конгресса) намерены принять резолюцию, призывающую президента Дональда Трампа усилить предоставление оборонной помощи Украине.

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Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в социальной сети Facebook.

"В документе, представленном группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий, законодатели настойчиво призывают президента США воспользоваться положениями закона о "Бюджете США на 2018 год на нужды национальной обороны" для усиления потенциала Вооруженных Сил Украины и предоставить через соответствующие программы Государственного департамента и Пентагона дополнительную поддержку в сфере безопасности нашей стране, особенно с целью укрепления морских возможностей Украины предотвращать и отражать дальнейшую российскую агрессию", - говорится в сообщении.

"Сенат призывает президента США к безотлагательному проведению совместной с американскими союзниками операции для обеспечения свободы навигации в Черном море с целью демонстрации поддержки международно признанных границ, двусторонних договоренностей и принципа безопасного прохождения судами по Керченскому проливу и в Азовском море. Сенаторы обращаются к НАТО с призывом усилить присутствие и возможности Альянса в Черном море, в том числе по мониторингу ситуации на море и береговой обороны. Отдельно законодатели призывают союзников и партнеров в Европе отказать кораблям российских ВМС в заходе в их порты для пополнения запасов и дозаправки", - отмечают украинские дипломаты.

"В документе подчеркивается, что санкции против РФ, которые являются непосредственным следствием действий властей этой страны, продолжают действовать и ужесточаться, пока российское поведение должным образом не изменится", - говорится в сообщении.

Также сенаторы приветствуют и поддерживают резолюцию Европейского парламента от 12 декабря 2018 года, которая осуждает российскую агрессию в Керченском проливе и призывает к отмене "Северного потока-2" из-за его угрозы энергетической безопасности Европы.