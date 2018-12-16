Большинство стран ЕС готовы применить санкции против России - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что политическое решение ввести дополнительные санкции против РФ в связи с актом агрессии в Керченском проливе уже принято и на уровне Европарламента, и Конгресса США.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что абсолютное большинство стран ЕС подтвердили готовность применить санкции против РФ в связи с ее агрессией в Керченском проливе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на пресс-конференции в Киеве.

"По "азовским" санкциям. Хочу подчеркнуть, что Украина активно ведет работу по формированию пакета санкций, связанных с актом агрессии РФ в Азово-Черноморском бассейне", - сказал он.

Президент отметил, что первые санкции за захват россиянами украинских судов и моряков уже приняты на национальном уровне Литвой.

"Во время проведения консультаций в Брюсселе абсолютное большинство стран подтвердили свою готовность применить санкции. Создан соответствующий инструментарий, который определяет и формулирует, какие именно санкции являются предметом обсуждения. Думаю, что за нами и за ЕС задержки не будет", - добавил президент.

Порошенко предположил, что новые санкции будут включать список физических лиц, среди которых будут военные вооруженных сил и ФСБ РФ, прокуроры и следователи, причастные к нарушению прав украинских военнопленных моряков.

По его словам, этот список уже передан международным партнерам Украины.

Президент Украины отметил, что политическое решение ввести дополнительные санкции против РФ в связи с актом агрессии в районе Керченского пролива уже принято и на уровне Европарламента, и Конгресса США.

"В резолюции Конгресса есть прямое требование к администрации президента США немедленно рассмотреть процесс введения санкций в связи с актом агрессии в нейтральных водах Черного моря", - напомнил он.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военных моряков. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Всех пленных арестовал так называемый "суд" в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

13 декабря в Брюсселе Порошенко заявил, что передал структурам НАТО и Евросоюза конкретные предложения по новым санкциям против России, а именно фамилии российских военных, работников ФСБ РФ, задействованных в акте агрессии в районе Керченского пролива, а также прокуроров, следователей и судей, причастных к сфабрикованным делам против пленных украинских моряков.

В тот же день издание Euractiv сообщило, что накануне саммита лидеров стран Евросоюза 14 декабря чиновник немецкого правительства заявил, что в ЕС нет консенсуса относительно введения новых санкций против России в связи с ее действиями в Азовском море.