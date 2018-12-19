В СБУ назвали количество людей, которым в этом году сообщили о подозрении в госизмене

Всего с начала 2014-го к декабрю 2018 года СБУ расследовала 443 уголовных производства о государственной измене.

В течение 2018 года СБУ начала 165 производств по статье "государственная измена" в отношении 46 человек, а также 10 уголовных производств по статье "шпионаж", в которых сообщили четырем лицам о подозрении.

Об этом Служба безопасности Украины сообщила в ответе на запрос Радио Свобода.

Всего с начала 2014-го к декабрю 2018 года СБУ расследовала 443 уголовных производства о государственной измене в отношении 218 человек и 35 таких производств в отношении 13 человек по статье о шпионаже, заявили в ведомстве.

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9 декабря программа "ТСН.Тиждень" опубликовала интервью с бывшим украинским офицером Сергеем Лазаревым, которого обвиняют в сотрудничестве с российской военной разведкой (ГРУ).

Как проинформировали в СБУ в ответ на запрос Радио Свобода, Лазарев осужден Фастовским городским судом по статье "государственная измена".