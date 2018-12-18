В Кремле не слышали об идее Лукашенко разместить белорусских пограничников на границе РФ и ОРДЛО

14 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов на Донбассе не были поддержаны, в частности, президентом Украины Петром Порошенко.

В Кремле ничего не знают о предложении Лукашенко разместить белорусских пограничников на границе РФ и Украины на участке с временно оккупированными территориями Донбасса.

Во время общения с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, обсуждал ли Лукашенко такое предложение с президентом РФ Владимиром Путиным, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не знает об этом.

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«Я не располагаю информацией на этот счет», - отметил Песков.

При этом он добавил, что не является пресс-секретарем Лукашенко, и не может об этом ничего сказать.

14 декабря президент Беларуси на пресс-конференции для российских СМИ в Минске заявил, что его предложения по контролю на российско-украинской границе и проведению выборов на Донбассе не были поддержаны, в частности, президентом Украины Петром Порошенко.

«Я уже готов был, как пограничник, стать на том рубеже, учитывая, что ко мне нормально русские люди относятся и украинцы, и выборы там провести по Минскому соглашению... Что вы думаете? Те, кому надо прекратить эту войну, прежде всего, Порошенко и украинцам, сами начали это отвергать. Мотивацию нашли: Лукашенко пророссийский» - сказал президент РБ.