АП: Решение ЕС о продлении санкций против России является чрезвычайно важным

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"Проведение заседания и принятые Советом ЕС выводы в очередной раз показали бескомпромиссную и солидарную поддержку Европейским Союзом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украинского государства. В Заключении четко указано на ответственность России, которая увеличивает поддержку боевиков", - отметил Чалый.

"Полностью разделяем позицию, изложенную в заключении, что полноценная реализация Минских договоренностей является основой для мирного урегулирования ситуации в Украине на принципах уважения территориальной целостности и суверенитета нашего государства, включая вопросы Крыма", - сказал он.

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По его словам, очень важным стало принято Советом ЕС решения о продлении режима санкций в отношении России. В частности, до сентября текущего года будут продолжены ограничительные мероприятия по 132 человек и 28 компаний, которые причастны к дестабилизации ситуации в Украине. В течение недели должен быть подготовлен дополнительный перечень лиц и компаний, которые будут включены в санкционного списка во время следующего заседания Совета ЕС 9 февраля.

"Решение по дальнейшему усилению секторальных санкций в отношении России, которое должно способствовать выполнению Минских договоренностей, будет подготовлено и вынесено на рассмотрение очередного заседания Европейского Совета на уровне глав государств и правительств", - добавил Чалый.