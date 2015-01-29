Евросоюз продемонстрировал безусловную поддержку Украины - постпред Украины в ЕС



Так постоянный представитель Украины в ЕС, посол Константин Елисеев прокомментировал в интервью собственному корреспонденту УНИАН результаты чрезвычайного заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, которое состоялось в четверг в Брюсселе.

"Это заседание было результативным. Решение было принято консенсусом всеми членами ЕС. Мы приветствуем то, что в этих выводах ЕС четко продемонстрировал бескомпромиссную и безусловную поддержку Украине, в частности, в части необходимости мирного урегулирования конфликта и реализации Минских договоренностей", - сказал Елисеев.

Читайте такжеСовет ЕС единогласно одобрил продление санкций против РФ, позиция Греции была конструктивной - Могерини

"Очень важным" украинский дипломат назвал тот факт, что ЕС проявил солидарность в том, что "четко определил Россию как ответственную сторону за теракт в Мариуполе и за эскалацию насилия, которое сейчас происходит на Донбассе и призвал ее вывести войска и повлиять на сепаратистов".

Другим важным элементом выводов Совета ЕС Елисеев назвал солидарную позицию ЕС в частиі продолжения действия санкцийи разработку новых в случае дальнейшего ухудшения ситуации на Донбассе, которые могут быть приняты на заседании Совета министров или на Европейском Совете.

"Мы благодарны Высокому представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерике Могерини за проведение по просьбе украинской стороны, которое было высказано в связи с событиями вокруг Мариуполя и на Донбассе, чрезвычайного заседания Совета ЕС по иностранным делам. Благодарны, что она прислушалась и поддержала эту инициативу", - подчеркнул украинский дипломат.