Совет ЕС продлил до сентября действие индивидуальных санкций, введенных за подрыв суверенитета Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом высокий представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Федерика Могерини заявила журналистам после заседания.

Как говорится в выводах, принятых на заседании чрезвычайного Совета ЕС по иностранным делам: „В связи с ухудшением ситуации и заявлениями глав государств и правительств 27 января Совет согласился продлить до сентября 2015 года, в полном соответствии с требованиями законодательства ЕС, ограничительные меры, направленные на физических и юридических лиц, за угрозу или подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, которые были приняты в марте 2014 и обновлены позже”.

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Кроме того, Совет ЕС призвала Могерини и Еврокомиссию в течение недели представить предложения о дополнительных списках лиц для последующего принятия решения на заседании Совета ЕС по иностранным делам 9 февраля.

„Совет продолжит внимательно следить за ситуацией на местах и дипломатическими усилиями и просит службы Комиссии и Европейской дипломатической службы продолжать дальнейшую работу по подготовке соответствующих мероприятий, направленных на обеспечение быстрого и всеобъемлющего выполнения Минских договоренностей”, - отмечается в документе.