В Кремле больше не будут решать, кому из героев Украины объявлять анафему в украинских церквях - Порошенко

Украинская церковь не будет в единстве с теми, кто освящает оружие, убивает украинцев, подчеркнул президент.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в Кремле больше не будут решать, кому из украинских национальных героев объявлять анафему в украинских церквях.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил во время встречи с творческой интеллигенцией Днепропетровщины.

Порошенко напомнил, что 15 декабря состоялся украинский Всеправославный Собор и была создана единая поместная Православная церковь Украины и избран ее предстоятель.

«Впервые со времен крещения Украины украинскую независимую равную с другими церквями впервые упомянули в службе на Фанаре во Вселенском патриархате, молились за украинскую церковь», - отметил президент.

«В украинской церкви не будут больше молиться по указанию из Москвы, и в Кремле не будут решать, кому из наших украинских национальных героев объявлять анафему в украинских церквях. Украинская церковь не будет в единстве с теми, кто освящает оружие, убивает украинцев, не будет наконец», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины, который получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.

Глава новой Украинской церкви получит томос 6 января.